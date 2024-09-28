«Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю после ликвидации лидера движения

Шиитское движение «Хезболла» объявило о первой атаке по Израилю после ликвидации лидера движения Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бойцы «Исламского движения сопротивление» предприняли ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах 28 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

До этого в палестинском радикальном движении ХАМАС заявили, что ликвидация Насраллы только усилит сопротивление.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля. По данным армии Израиля, Насралла был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.