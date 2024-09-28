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Появились кадры уничтожения «Ланцетом» бронетехники ВСУ в курском приграничье

МО показало видео уничтожения «Ланцетом» бронетехники ВСУ в курском приграничье

Подразделение российской войсковой группировки «Север» использовало барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

Ведомство представило видеоматериалы с боевыми действиями подразделения. Как указано в сообщении, разведывательная группа войск «Север» зафиксировала передвижение боевой бронированной машины ВСУ в приграничной зоне. После анализа собранной информации было принято решение о нанесении удара по противнику. Обнаруженная цель была успешно уничтожена с помощью боеприпаса «Ланцет».

Кроме того, в Минобороны России добавили, что системы объективного контроля зафиксировали прямое попадание и последующий взрыв украинской бронемашины.

Также российские военные сегодня отразили атаку украинских войск в районе Любимовки Курской области и предотвратили несколько контратак в направлениях Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное, в результате чего украинские силы потеряли до 40 человек.

Ранее Зеленский рассказал Трампу о действиях ВСУ в Курской области.

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