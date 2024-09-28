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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли села Двулучное и Графовка в Белгородской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное во время атаки один местных житель получил ранения. Его с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Также украинские солдаты обстреляли село Графовка Краснояружского района. В результате атаки линия электропередачи получила повреждения, из-за чего без света временно остались села Графовка и местами Репяховка. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, заключил Гладков.

В этот же день в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, попытку Украины совершить террористическую атаку c помощью дрона самолетного типа по российским объектам пресекли в 11:30 мск.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Обстрелы Белгородской области
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