Литва передала Украине новую партию военной помощи, которая включает боеприпасы, ноутбуки и другое оборудование. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на литовское минобороны.

«Литва укрепляет оборону Украины новой партией военной поддержки: логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и тому подобное. Наша поддержка непоколебима. Вместе к победе», — говорится в публикации.

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, заявил, что Украина без помощи со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза была бы вынуждена поднять белый флаг в конфликте с Россией примерно через две недели.

27 сентября бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что виновны в разрушении Украины, без помощи США Киев продержится в конфликте около полутора месяцев.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Зеленским.