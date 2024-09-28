Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные приняли решение усилить директивы в сфере гражданской обороны. Его слова приводит РИА Новости.

«Министр обороны одобрил, что с сегодняшнего дня и в ближайшие часы вводится запрет на собрания, превышающие тысячу человек, в различных районах центра», — сказал он.

До этого ограничения действовали на севере страны из-за регулярных обстрелов со стороны «Хезболлы» в Ливане.

Израиль начал операцию «Новый порядок», в ходе которой ударил по главной штаб-квартире «Хезболлы» в пригороде Бейрута и бомбардировал десятки ее объектов в Ливане. В частности, одним ударом ЦАХАЛ смог ликвидировать всю верхушку группировки, сбросив на подземную штаб-квартиру противобункерные бомбы. Власти Израиля заявили, что, обезглавив «Хезболлу», хотят избежать наземной операции в Ливане и прямой войны с Ираном.

Ранее стало известно о перестрелке в Бейруте.