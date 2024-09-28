Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль ужесточил директивы в сфере гражданской обороны

ЦАХАЛ: в Израиле ввели запрет на собрания более тысячи человек

close
Ohad Zwigenberg/AP

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные приняли решение усилить директивы в сфере гражданской обороны. Его слова приводит РИА Новости.

«Министр обороны одобрил, что с сегодняшнего дня и в ближайшие часы вводится запрет на собрания, превышающие тысячу человек, в различных районах центра», — сказал он.

До этого ограничения действовали на севере страны из-за регулярных обстрелов со стороны «Хезболлы» в Ливане.

Израиль начал операцию «Новый порядок», в ходе которой ударил по главной штаб-квартире «Хезболлы» в пригороде Бейрута и бомбардировал десятки ее объектов в Ливане. В частности, одним ударом ЦАХАЛ смог ликвидировать всю верхушку группировки, сбросив на подземную штаб-квартиру противобункерные бомбы. Власти Израиля заявили, что, обезглавив «Хезболлу», хотят избежать наземной операции в Ливане и прямой войны с Ираном.

Ранее стало известно о перестрелке в Бейруте.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами