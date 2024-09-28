ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Министерство обороны России сообщило, что в Курской области российские войска предотвратили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границе РФ.

Отмечается, что попытки прорыва были осуществлены через населенные пункты Новый Путь и Медвежье.

По данным российского министерства, потери ВСУ составили более 60 человек личного состава, также были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также в приграничном районе Курской области модернизированные вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. В Минобороны добавили, что после ликвидации противника экипажи Ка-52М выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место вылета.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов накануне сообщал, что на участке у деревни Нижняя Паровая в Курской области отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на 1 км.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.