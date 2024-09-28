ЦАХАЛ призвал несколько батальонов резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение призвать еще три батальона резервистов. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«В соответствии с оценкой обстановки ЦАХАЛ призывает три резервных батальона для укрепления обороны Центрального командования и оперативных действий», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия. Минздрав Ливана сообщил, что в Бейруте из-за атаки израильских войск пострадали 76 человек.

Ранее верховный лидер Ирана прокомментировал сообщения о ликвидации главы «Хезболлы».