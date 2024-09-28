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Пленный украинец рассказал, как его забрали в военкомат на глазах его детей

Пленный Кузько рассказал, что сотрудники ТЦК забрали его на глазах детей

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Павел Лисицын/РИА Новости

Танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько, который попал в плен к российским солдатам, рассказал РИА Новости, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) забрали его на глазах его собственных детей.

Мужчина рассказал, как в апреле 2023 года он гулял с детьми по парку в городе Ромны Сумской области, как вдруг к нему подошли сотрудники ТЦК, заставили сесть в автомобиль и отправили на медкомиссию. Спустя несколько дней Кузько отправили на фронт.

Мужчина посетовал, что если бы рядом не было несовершеннолетних, то он бы дал отпор сотрудникам военкомата и попытался бежать. Но, он уверен, что это бы перетекло в драку, поэтому он решил не травмировать психику своих детей.

Кузько попал в плен в сентябре 2024 года. Его танк поразили с помощью FPV-дрона. Экипаж машины смог выбраться наружу, после чего командир приказал сдаться в плен российским солдатам.

Ранее сдавшийся в плен военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Иван Золоторев рассказал, что его обманом отправили в Курскую область.

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