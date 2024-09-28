На Западе оценили перспективы группировки ВСУ в Угледаре

Украинская группировка в Угледаре Донецкой народной республики должна капитулировать, если желает сохранить жизни солдат. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«У меня нет сомнений, что 72-я бригада украинской армии, действующая в Угледаре, будет уничтожена. Не вижу иного исхода ситуации. Надеюсь, что военнослужащие примут разумное и правильное решение сдаться, чтобы спасти свои жизни», — подчеркнул аналитик.

Меркурис также отметил, что если боевые действия не прекратятся, украинские солдаты понесут большие потери, а город все равно окажется под контролем России.

28 сентября стало известно об окружении Украинских войск в Угледаре. Единственная грунтовая дорога, по которой бойцы ВСУ еще пытаются выходить, находится под полным огневым контролем российских войск. Украинские военные несут большие потери и массово сдаются в плен.

Накануне бойцы ВС РФ рассказали, что штурмы на Угледарском направлении проходят почти без потерь для российских войск из-за опытности солдат.

Ранее украинский аналитик назвал сроки потери Угледара.