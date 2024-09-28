Израиль сбросил 85 бомб для ликвидации главы «Хезболлы»

Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ» (радио ЦАХАЛ).

По данным радиостанции, из всего состава военно-политического руководства «Хезболлы» живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид — все остальные его представители были ликвидированы.

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия. Минздрав Ливана сообщил, что в Бейруте из-за атаки израильских войск пострадали 76 человек.

Ранее верховный лидер Ирана прокомментировал сообщения о ликвидации главы «Хезболлы».