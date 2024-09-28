Верховный лидер Ирана прокомментировал сообщения о ликвидации главы «Хезболлы»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил после сообщений о ликвидации главы «Хезболлы», что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться», — сказал Хаменеи.

До этого агентство Reuters сообщало, что верховный лидер Ирана был переведен в «безопасное место» на территории страны после ликвидации генсека ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насруллы.

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщала, что глава «Хезболлы» был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем по подземному штабу организации на юге Бейрута. Атака была произведена в тот момент, когда высшее командование шиитской организации находилось в штаб-квартире и «занималось координацией террористической деятельности против граждан государства Израиль».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Турции прокомментировали сообщения о ликвидации главы «Хезболлы».