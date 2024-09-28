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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1990 человек

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Потери украинских войск за сутки составили до 1990 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Утром 28 сентября Минобороны РФ сообщало, что украинские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области.

27 сентября Минобороны РФ сообщало, что за неделю ВС РФ нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, российские военные поразили цеха производства и места хранения украинских беспилотников, безэкипажных катеров. Среди прочего за неделю ВС РФ ударили по арсеналам, складам боеприпасов и горючего и пунктам временной дислокации и районам сосредоточения подразделений украинских бойцов.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что «Южная» группировка войск за неделю освободила населенные пункты Григоровка и Острое в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.

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