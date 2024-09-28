Российские военные захватили американский бронетранспортер MaxxPro

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» с боем эвакуировали трофейный бронетранспортер International MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Авдеевского направления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, эвакуация иностранной машины проходила в два этапа. Сперва военные ремонтно-эвакуационной группы соединения специального назначения провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. На втором этапе группа эвакуации обнаружила украинских солдат, которые пытались переместить свою технику, однако в ходе непродолжительного боя военнослужащие группировки «Центр» отбили противника и провели эвакуацию бронемашины.

28 сентября Министерство обороны России также сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции в Донецкой народной республике (ДНР).

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что село Калиновка перешло под контроль российской армии. Незадолго до этого стало известно, что российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Украинск и Мариновка.

Ранее в США предупредили Украину о последствиях из-за атаки на Курскую область.