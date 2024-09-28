Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение военнослужащим и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской народной республики и Торцкое Донецкой народной республики.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 400 солдат, семь пикапов, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США бронетранспортер, две гаубицы и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Кроме того, российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов.

Утром 28 сентября Минобороны РФ сообщало, что украинские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.