Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции в Донецкой народной республике (ДНР).

Бои продолжались в районе Горняка, Дзержинска, Калиново, Сухой Балки и Розовки.

Российские силы отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 151-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 2-й, 3-й и 12-й бригад национальной гвардии.

При этом ВСУ потеряли более 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также другую технику.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска в течение семи дней заняли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике. По данным ведомства, благодаря усилиям группировок войск «Центр» и «Южная» под контроль российской армии перешли населенные пункты Украинск и Мариновка, Григоровку и Острое в Донецкой Народной Республики. В Минобороны РФ добавили, что значительные потери понесли также две бригады теробороны, нацгвардии и штурмовая бригада национальной полиции Украины.

Ранее глава Минобороны РФ поздравил танкистов с профессиональным праздником.