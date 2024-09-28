В администрации Энергодара рассказали о новой тактике ударов ВСУ по городу

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что украинские военные начали использовать тактику групповых налетов ударных беспилотников на город. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сеновоза, дроны, как правило, запускаются с разницей 10-15 минут.

«Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров», — сказал глава администрации Энергодара.

25 сентября Сеновоз сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилой дом в городе с помощью дронов. В этот же день беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

20 сентября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские военные каждый день фиксируют в районе ЗАЭС полеты от шести до 62 беспилотных летательных аппаратов. Всего за четыре месяца таких полетов было более 2000.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра возле Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в Запорожской области рассказали о готовности к ядерным инцидентам.