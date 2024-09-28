ВСУ ударили по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, местный житель получил ранения, спасти его не удалось. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Чиновник выразил соболезнования семье мужчины.

Еще двое человек с различными ранами, в том числе с минно-взрывными, попутным транспортом были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате прилета боеприпаса произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. Также пострадали кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. Повреждения получили три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбито остекление, рассказал Гладков.

Один беспилотный летательный аппарат взорвался во дворе многоквартирного дома, в результате чего повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковые машины, добавил Гладков.

Ранее жителям Белгородской области начали раздавать огнетушители.