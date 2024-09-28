Израиль заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС на юге Сирии

Израильские военно-воздушные силы ликвидировали полевого командира палестинского радикального движения ХАМАС Ахмеда Мухаммада Фахду на юге Сирии. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В пресс-службе отметили, что Фахду устранили, когда он планировал «осуществить еще один террористический план в ближайшее время».

По данным ведомства, Фахда отвечал за проведение операций против сил ЦАХАЛ и Израиля, в том числе стрельбы по крутой траектории в район Голанских высот.

Накануне ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС.

Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным минздрава Ливана, пострадали около 17 человек. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее Байден поручил «скорректировать силы» США на Ближнем Востоке после ударов Израиля.