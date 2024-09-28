Армия Израиля заявила о массированной ракетной атаке со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 28 сентября зафиксировала запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Отмечается, что 30 ракет были запущены по городу Цфат. В результате атаки легкие ранения получила 68-летняя женщина.

Запуски еще 35 ракет были установлены по районам Нижняя и Западная Галилея.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». Контр-адмирал Даниэль Хагари заявлял, что ЦАХАЛ нанес уже 1300 ракетных ударов по объектам движения.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.