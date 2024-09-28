Военные сбили беспилотник над Орловской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 28 сентября сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Инцидент произошел около 07:00 мск, дрон уничтожен.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО в ночь на 28 сентября уничтожили пять дронов ВСУ: четыре — над Белгородской областью, один — над Курской.

Еще один беспилотник над Орловской областью сбили в ночь на 26 сентября.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.