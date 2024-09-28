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Стало известно, как российские войска используют трофейные дроны «Баба-Яга»

Российские военнослужащие с помощью «Бабы-Яги» доставляют продукты на передовую

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Военнослужащие «Южной» группировки войск с помощью восстановленных и трофейных беспилотников, в том числе «Бабы-Яги», доставляют на передовую провизию и боезапасы. Об этом РИА Новости рассказал специалист по ремонту и восстановлению дронов, российский боец с позывным «Мэрлин».

Военнослужащий отметил, что использование «Бабы-Яги» позволяет доставлять необходимые вещи без каких-либо рисков. По его словам, такой метод исключает вероятность атаки российских военных, занятых такой доставкой.

«На таких тяжелых дронах это (доставку — прим. ред.) гораздо проще сделать, ну, и менее заметно, то есть прилетели, сбросили посылку и улетели за следующей», — сказал «Мэрлин».

6 сентября казак Северо-Донского казачьего войска, участник спецоперации, командир взвода Юрий Деев рассказал, что слабым местом беспилотников «Баба-яга» являются их аккумуляторы. Он отметил, что лично сбил шесть таких дронов.

Ранее в России разработали коптер «Ночная ведьма» — аналог украинской «Бабы-Яги».

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