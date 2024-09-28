Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в ходе действий российской группировки войск «Юг» до 740 военных и девять полевых складов боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град и RAK-SA-12, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм M119», — сказал начальник пресс-центра.

Также, по словам Астафьева, военнослужащие группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям «Иностранного легиона» и восьми бригадам ВСУ. Боестолкновения происходили в районе населенных пунктов Райгородок, Верхнекаменский, Орехово-Василевка, Федоровка, Ступочки, Острова, Максимильяновка, Курахово и Елизаветовка.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли на всех направлениях спецоперации за неделю более 16 тыс. солдат. По данным российского оборонного ведомства, потери украинской армии в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 410 военных, «Восток» — до 960, «Запад» — более 2 980, «Север» — 3 270 военных, «Центр» — до 3 880, «Юг» — до 5 140.

Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР.