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Следствие по делу бывшего зама Шойгу продлили до конца декабря

Срок следствия по делу экс-замглавы Минобороны Иванова продлили до конца декабря

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Московские суды общей юрисдикции

Срок следствия по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова продлили до конца декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз — до 23 декабря 2024 года», — говорится в документах.

Иванова задержали 23 апреля. В его обязанности на посту замглавы ведомства входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 сентября в деле Иванова появилась явка с повинной. По информации правоохранительных органов, она была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями.

Ранее при обысках по делу Иванова нашли крупные суммы денег.

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