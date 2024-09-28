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Российские войска более 20 раз контратаковали ВСУ под Купянском за сутки

Марочко: ВС РФ за сутки совершили более 20 контратак ВСУ под Купянском

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Сергей Бобылев/РИА Новости

За прошедшие сутки российские войска более 20 раз контратаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Очень активно начали наши военнослужащие действовать на юго-западе населенного пункта Стельмаховка. Сейчас уничтожается, буквально перемалывается противник в населенном пункте Лозовая», — сказал эксперт.

Марочко отметил, что благодаря выбиванию украинских войск из Лозовой Вооруженные силы (ВС) РФ смогут «разрезать» группировку ВСУ, которая расположилась у Оскольского водохранилища.

25 сентября Марочко сообщил, что положение Вооруженных сил Украины на Купянском участке фронта становится все хуже из-за перебоев с боеприпасами и нехватки людей. Также ситуация для украинской армии ухудшается из-за низкого морального духа солдат и большого количества дезертиров, добавил эксперт.

27 сентября экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что продвижение российских военных в районе Купянска невозможно остановить. По мнению офицера, ситуация для ВСУ близка к кризисной. Он назвал тенденцию «угрожающей».

Ранее российские войска вынудили ВСУ атаковать в неудобном месте.

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