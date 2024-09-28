Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВВС Израиля нанесли свыше 30 ударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Al Jadeed: ВВС Израиля атаковали более 30 объектов «Хезболлы» в Бейруте

close
Amir Cohen/Reuters

Истребители ВВС Израиля продолжают удары по объектам ливанского движения «Хезболла» в пригородах Бейрута, передает Al Jadeed.

По данным телеканала, после полуночи самолеты атаковали свыше 30 подземных помещений, где, по утверждениям Израиля, находится ракетное оружие формирований «Хезболлы» и центры по его изготовлению. Целями стали объекты в предместьях Эль-Хадас и Шуэйфат, в кварталах Харет-Хорейк и Кафаат и в районе Эль-Лейлаки. Один из ударов также пришелся по лагерю беженцев Бурдж-эль-Баражна.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге города. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Ранее в Ливане обратились к РФ по поводу конфликта с Израилем.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами