ВВС Израиля нанесли свыше 30 ударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Истребители ВВС Израиля продолжают удары по объектам ливанского движения «Хезболла» в пригородах Бейрута, передает Al Jadeed.

По данным телеканала, после полуночи самолеты атаковали свыше 30 подземных помещений, где, по утверждениям Израиля, находится ракетное оружие формирований «Хезболлы» и центры по его изготовлению. Целями стали объекты в предместьях Эль-Хадас и Шуэйфат, в кварталах Харет-Хорейк и Кафаат и в районе Эль-Лейлаки. Один из ударов также пришелся по лагерю беженцев Бурдж-эль-Баражна.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по складам с оружием ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута. Точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге города. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находились склады «Хезболлы». Ливанское движение назвало эти заявления «лживыми».

Ранее в Ливане обратились к РФ по поводу конфликта с Израилем.