Рядом с Черкассами прогремел взрыв

Неподалеку от украинского города Черкассы произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное».

Подробности произошедшего и информация о повреждениях не уточняется.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Черкасской области объявлена воздушная тревога. Помимо этого, сирены звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины. На данный момент в красной зоне находятся еще девять областей страны.

Накануне взрывы произошли на Украине в городе Днепр. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области работали сирены воздушной тревоги. Также взрыв зафиксировали в контролируемом властями Украины городе Запорожье.

В этот же день взрывы прогремели в Киеве и Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. По данным телеканала Еspreso.tv, по всей территории Украины прозвучали сирены.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине стала регулярным явлением, объявляясь практически ежедневно, иногда охватывая все регионы страны.

Ранее у аэродрома в Хмельницкой области произошли взрывы.