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В США заявили о достижении Израилем военных целей в Газе

Блинкен: Израиль достиг военных целей в Газе и надо договариваться о мире

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Luis Barron/Global Look Press

На текущий момент Израиль достиг своих военных целей в секторе Газа. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Израиль достиг поставленных военных целей ужасно высокой ценой для гражданского населения, которое попало под перекрестный огонь, созданный «Хамас». Но военные цели достигнуты, так что вернуть заложников домой, поставить Газу на лучший путь, я считаю, в их интересах», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что теперь сторонам конфликта следует заключить соглашение о прекращении огня. По словам Блинкена, подобное решение должно быть в интересах Израиля.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа закончится только при условии демилитаризации региона и освобождения всех заложников. Политик подчеркнул, что также для окончания конфликта движению ХАМАС необходимо сложить оружие и сдаться, иначе Израиль будет сражаться до тех пор, пока не добьется полной победы.

Ранее Израиль обвинили в отчаянном варварстве на Ближнем Востоке.

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