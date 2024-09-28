Израиль ударил по спрятанному в пригороде Бейрута оружию «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об ударах по оружию ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута.

Согласно публикации, точечные удары наносились по гражданским зданиям в районе Дахия на юге города. ЦАХАЛ утверждает, что под ними находилось оружие «Хезболлы».

За примерно 1,5 часа до атаки Армия обороны Израиля связалась с жителями трех домов в районе, которые располагались над и рядом со стратегическими объектами движения, и призвала их эвакуироваться.

«За последний час истребители ВВС Израиля нанесли удары по десяткам пусковых установок «Хезболлы», направленных на израильское гражданское население, а также по зданиям, в которых хранилось оружие, в нескольких районах на юге Ливана», — сообщили в ЦАХАЛ.

Там добавили, что удары по объектам «Хезболлы» продолжаются.

27 сентября ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным минздрава Ливана пострадали около 17 человек. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее стала известна причина удара Израиля по лидеру «Хезболлы».