Военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16 и полностью перешли на F-35. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В пятницу, 27 сентября, восемь истребителей совершили прощальный тур в небе над Нидерландами. Они пролетели над учебным полигоном на острове Влиланд, авиабазой Сустерберг и зданием министерства обороны в Гааге.

В военном ведомстве отметили, что истребители F-16 находились на вооружении у нидерландской армии более 45 лет. Тем самым все эти годы они помогали защищать интересы страны.

Недавно журнал Military Watch Magazine (MWM) выпустил материал, в котором сообщалось, что четыре истребителя F-16, которые были переданы киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал».

Накануне ВКС РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным Вооруженным силам Украины, которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием.

Ранее Нидерланды пообещали США поддержать Украину поставками F-16.