Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16

ВВС Нидерландов полностью перешли на истребители F-35

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Военно-воздушные силы Нидерландов сняли с вооружения все истребители F-16 и полностью перешли на F-35. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В пятницу, 27 сентября, восемь истребителей совершили прощальный тур в небе над Нидерландами. Они пролетели над учебным полигоном на острове Влиланд, авиабазой Сустерберг и зданием министерства обороны в Гааге.

В военном ведомстве отметили, что истребители F-16 находились на вооружении у нидерландской армии более 45 лет. Тем самым все эти годы они помогали защищать интересы страны.

Недавно журнал Military Watch Magazine (MWM) выпустил материал, в котором сообщалось, что четыре истребителя F-16, которые были переданы киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал».

Накануне ВКС РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным Вооруженным силам Украины, которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием.

Ранее Нидерланды пообещали США поддержать Украину поставками F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами