Попытка израильских ВВС ликвидировать лидера «Хезболлы» в Бейруте провалилась

Израильские ВВС предприняли попытку устранить лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, однако операция оказалась неудачной. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на свои источники.

«Авиаудары израильских ВВС с целью ликвидировать Хасана Насраллу в Бейруте завершились провалом», — отмечается в публикации.

27 сентября ВВС Израиля провели авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, расположенному под жилыми домами в центральной части района Дахия. После этого военные начали проверку по поводу того, находился ли генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла в центральном штабе организации во время удара.

До этого в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации в ночь на 27 сентября командира авиационного подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасина Сарура.

Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил, что риски перерастания конфликта Израиля и «Хезболлы» в полномасштабную войну между еврейским государством и Ливаном крайне высоки.

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.