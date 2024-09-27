Израиль планирует провести быструю наземную операцию в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести короткую наземную операцию в Ливане против «Хезболлы». Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на представителя израильских служб безопасности.
«Мы постараемся, чтобы она была как можно более короткой», — заявил он.
По данным Associated Press, ссылающегося на тот же источник, возможная война против движения «Хезболла» не будет длиться так же долго, как операция против ХАМАС.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла». Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что прекращения боевых действий Израиля и движения «Хезболла» не предвидится до выполнения всех целей еврейского государства.
Ранее минобороны Израиля обвинило ООН в бездействии.