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Израиль планирует провести быструю наземную операцию в Ливане

Ynet: Израиль планирует провести быструю наземную операцию в Ливане

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RVvoenkor/Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести короткую наземную операцию в Ливане против «Хезболлы». Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на представителя израильских служб безопасности.

«Мы постараемся, чтобы она была как можно более короткой», — заявил он.

По данным Associated Press, ссылающегося на тот же источник, возможная война против движения «Хезболла» не будет длиться так же долго, как операция против ХАМАС.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла». Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что прекращения боевых действий Израиля и движения «Хезболла» не предвидится до выполнения всех целей еврейского государства.

Ранее минобороны Израиля обвинило ООН в бездействии.

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