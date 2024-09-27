Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Взрывы прогремели в пятницу в Киеве и Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал Еspreso.tv в Telegram-канале.

«В Киеве и Харькове взрывы», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на данный момент по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Также сегодня в Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Взрывы были зафиксированы в окрестностях города Староконстантинова, где находится военный аэродром.

Накануне издание «Общественное» сообщало о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине стала регулярным явлением, объявляясь практически ежедневно, иногда охватывая все регионы страны.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.