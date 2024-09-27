У аэродрома в Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна».

По данным журналистов, взрывы были зафиксированы в окрестностях города Староконстантинова, где находится военный аэродром.

Подробности о происшествии не приводятся. Местные власти пока не предоставили комментариев.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Также сегодня в городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошли взрывы.

Накануне издание «Общественное» сообщало о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.

22 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что на украинском складе в Шевченковском районе Харькова произошел взрыв. Также, по его словам, в городе были слышны звуки работы местных сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее взрыв произошел в Одесской области на юге Украины.