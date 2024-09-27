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Медведев изучил работу средств поражения беспилотников

Медведев на полигоне «Капустин Яр» ознакомился с работой средств поражения БПЛА

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на полигоне «Капустин Яр» ознакомился с работой средств обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы ознакомились с работой средств обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов в рамках единой системы», — сказал он.

По его словам, были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время все чаще применяют такие дроны малого размера.

Также Медведев во время посещения полигона «Капустин Яр» заявил, что необходимо, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны РФ была развернута в оптимальные сроки. Он подчеркнул, что главное, чтобы она защищала самые важные элементы гражданской и военной инфраструктуры.

Ранее Медведев заявил, что от стран НАТО останется «мокрое место» при конфликте с Россией.

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