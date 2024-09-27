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Хуситы заявили о нанесении массированного удара по трем американским эсминцам

Al Masirah: хуситы нанесли массированный ракетный удар по трем эсминцам ВМС США

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» осуществили массированный удар по трем американским эсминцам, применив 23 крылатые и баллистические ракеты. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, который принадлежит хуситам.

«Вооруженные силы Йемена нанесли атаку на три американских эсминца, которые направлялись в Красное море для поддержки израильских сил. Операция проводилась с использованием 23 ракет, как баллистических, так и крылатых, а также одного беспилотного летательного аппарата,» — сообщил военный представитель.

Также сегодня хуситы нанесли удар по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты «Палестина-2». Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси сообщал, что ракета «Палестина-2» является «значительным достижением» и ее использование знаменует собой пятый этап военной поддержки Газы.

Незадолго до этого Абдель Малек аль-Хуси заявил, что движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран.

Ранее президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия хуситам.

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Удары США по хуситам
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