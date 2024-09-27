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Пожилой житель Донецка пострадал от обстрела ВСУ

Кулемзин: пожилой мужчина ранен при обстреле Донецка украинскими войсками

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Виктория Веленская/РИА Новости

Пожилой житель Донецка получил ранения во время обстрела города украинскими войсками. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района на ул. Павлуновского осколочные ранения получил мужчина 1946 года рождения», — написал он.

Мужчину госпитализировали, в медицинском учреждении ему оказывается вся необходимая помощь.

Ряд российских регионов, в том числе Донецкая народная республика ежедневно подвергается атакам со стороны украинской армии.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что ВСУ в ночь на 20 сентября нанесли прицельный удар по автовокзалу в городе. По словам Приходько, в результате украинского удара по Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.

Позже сообщалось о десяти пострадавших в Горловке в результате обстрела ВСУ.

Ранее в ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ.

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