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Медведев рассказал, чем Россия ответит на ракетные угрозы Запада

Медведев: мелкие страны НАТО станут «мокрым местом» в случае конфликта с РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

«Мокрое место» останется от стран, рассуждающих о превентивном ударе по российской территории, в случае ответа РФ даже тактическим ядерным оружием. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — отметил он.

Медведев напомнил о пятой статье Вашингтонского договора (о взаимной помощи стран НАТО). Но он подчеркнул, что, когда документ сработает, «государства этого уже не будет».

В пятницу, 27 сентября, Медведев посетил ракетные испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Он ознакомился с работой средств вооружения и поражения беспилотников в рамках единой системы и оценил эффективность таких машин, как «Тайфун-ПВО», «Деривация» и улучшенных установок ЗУ-23.

Ранее ООН выступила за прекращение украинского конфликта.

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