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Патрушев назвал цель учений НАТО в Балтийском регионе

Патрушев уверен, что НАТО на военных учениях отрабатывает борьбу с РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

НАТО в ходе военных учений на регулярной основе ведет отработку сценариев борьбы с Россией. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области, передает РИА Новости.

«В Балтийском регионе страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики», — заявил он.

В качестве примера Патрушев привел маневры Североатлантического альянса, который получил название «Стойкий защитник». Помощник президента напомнил, что эти учения проходили весной текущего года.

7 марта Патрушев говорил, что за 75 лет своего существования НАТО, в качестве якобы гаранта мира и демократии, развязала «более 100 войн и военных конфликтов по всему миру и готовится к очередным». Так он прокомментировал маневры, получившие название «Стойкий защитник-2024». Как сказал помощник президента, подобные мероприятия НАТО ведут к усилению напряженности в мире.

Также сообщалось, что НАТО разрабатывает план транспортировки раненых военнослужащих на случай военного столкновения с Россией. Этот сценарий эвакуации в случае конфликта будет отличаться от опыта членов Североатлантического альянса в Афганистане и Ираке.

Ранее в Германии назвали «план победы Зеленского» путем к мировой войне.

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