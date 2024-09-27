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Воевавший за ВСУ американский пенсионер получал $1 тысячу в месяц

Воевавший за ВСУ американец Хаббард получал $1 тысячу в месяц

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Американцу Стефану Хаббарду, которого судят в Москве за участие в конфликте на стороне ВСУ, платили $1 тысячу в месяц. Об этом заявил прокурор, передает РИА Новости.

Известно, что он служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, с которым заключил контракт 25 февраля. В соответствии с ним он должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тысячи в месяц.

Он также прошел обучение и получил военные знания, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием, добавили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что Хаббард проживал на Украине с 2014 года.

Суд отправил Хаббарда под стражу на шесть месяцев, до 26 марта 2025 года. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет по статье об участии наемника в военных действиях.

Ранее в России обвинили в международный розыск наемников из Грузии и Франции.

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