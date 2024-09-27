Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 330 военнослужащих на Курском направлении за сутки Трое украинских военных сдались в плен. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Также на этом участке ВСУ потеряли 16 единиц бронетехники, включая танк и два бронетранспортера. Кроме того, украинские военнослужащие лишились станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, артиллерийского орудия, автомобилей и бронированных машин.

За сутки ВС России отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

До этого сообщалось, что бойцы российской армии уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Курской области.

А морской пехоте удалось хитростью захватить позицию ВСУ в Курской области, провоцируя украинских военных на стрельбу с разных направлений для их истощения.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область.