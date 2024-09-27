Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение о назначении предварительного слушания принято утром в пятницу, следует из материалов.

До этого адвокат генерала Сергей Буйновский сообщал, что Иван Попов намерен вместе со своей защитой добиваться переноса процесса в Запорожский суд. Позже стало известно, что дело генерала будут рассматривать в Тамбовской области.

Моисеева арестовали вместе с Поповым в мае 2024 года. Следствие считает, что Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Моисеевым и еще одним подельником, участником СВО. Моисеев признал вину и частично погасил ущерб. Попов вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.