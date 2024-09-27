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Володин передал «Ниву» на СВО

Председатель Госдумы Володин передал участникам СВО автомобиль «Нива»

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал участникам специальной военной операции (СВО) автомобиль «Нива». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

«Разведрота 97-го полка обратилась к Вячеславу Володину с просьбой о приобретении автомобиля», — сообщил он.

Панков отметил, что по поручению Володина передал офицеру полка новый автомобиль «Нива» повышенной проходимости.

По словам Панкова, ранее разведрота 97-го полка обратилась к Володину — бойцы просили купить автомобиль, необходимый им для выполнения задач в зоне боевых действий.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отправил еще два автомобиля Cybertruck в зону спецоперации. По его мнению, качества машин, такие как мобильность, удобство, маневренность, там очень востребованы. Кадыров не уточнил, были ли автомобили подарком основателя Tesla Илона Маска. Ранее переданный на СВО Cybertruck, рассказал глава Чечни, был дистанционно отключен миллиардером.

Ранее жителю Севастополя дали 16 лет за попытку взорвать машину военнослужащего.

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