Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях спецоперации за неделю более 16 тыс. солдат. Это следует из данных сводки министерства обороны России о ходе СВО.

По данным российского оборонного ведомства, потери украинской армии в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 410 военных, «Восток» — до 960, «Запад» — более 2 980, «Север» — 3 270 военных, «Центр» — до 3 880, «Юг» — до 5 140.

«Вооруженные силы Украины потеряли порядка 16 640 военных», — подытожили в Минобороны России.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что наемники-поляки, служащие в ВСУ, несут тяжелые потери в Курской области, так как не сдаются в плен, в отличие от других наемников ВСУ. Речь идет о так называемых «отпускниках» — кадровых военнослужащих польской армии, взявших официальный отпуск и неофициально поехавших воевать на Украину в составе украинских подразделений и частей.

В сентябре стало известно, что в рядах украинских войск на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.