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ВС РФ нанесли 33 удара по ВПК Украины и иностранным наемникам

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 33 групповых удара по ВПК Украины

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, аэродромам и эшелону с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также были поражены цеха производства и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений украинской армии и иностранных наемников.

27 сентября стало известно, что российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Украинск и Мариновка в Донецкой Народной Республики.

Этим утром в силовых структурах сообщали, что украинские войска в населенном пункте Цукурино близ Селидово попали в клещи. Российская армия отсекает логистику располагающихся на участке подразделений ВСУ. В Цукурино идут тяжелые бои. Штурмовые действия — также со стороны поселка Горняк.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к гражданам Украины.

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