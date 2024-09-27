Российский Черноморский флот (ЧФ) за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, морские беспилотники противника уничтожили с помощью авиации.

Также в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, аэродромам и эшелону с западным оружием.

Также были поражены цеха производства и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений украинской армии и иностранных наемников.

Этим утром в силовых структурах сообщали, что украинские войска в населенном пункте Цукурино близ Селидово попали в клещи. Российская армия отсекает логистику располагающихся на участке подразделений ВСУ. В Цукурино идут тяжелые бои. Штурмовые действия — также со стороны поселка Горняк.

Ранее на Тихоокеанский флот прибыли два атомных подводных крейсера.