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Черноморский флот за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров

МО РФ: Черноморский флот за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

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Минобороны России

Российский Черноморский флот (ЧФ) за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, морские беспилотники противника уничтожили с помощью авиации.

Также в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 33 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, аэродромам и эшелону с западным оружием.

Также были поражены цеха производства и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений украинской армии и иностранных наемников.

Этим утром в силовых структурах сообщали, что украинские войска в населенном пункте Цукурино близ Селидово попали в клещи. Российская армия отсекает логистику располагающихся на участке подразделений ВСУ. В Цукурино идут тяжелые бои. Штурмовые действия — также со стороны поселка Горняк.

Ранее на Тихоокеанский флот прибыли два атомных подводных крейсера.

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