Министерство обороны России сообщило, что «Южная» группировка войск за неделю освободила населенные пункты Григоровка и Острое в Донецкой народной республике (ДНР).

Было нанесено поражение четырем механизированным, двум мотопехотным, двум пехотным, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригадам ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны, бригаде национальной гвардии и штурмовой бригаде «Лють» полиции Украины.

При этом, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 5140 военнослужащих, два танка и ряд другой техники.

Были уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов.

Также в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы РФ нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По информации российского оборонного ведомства, удары также наносились с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.