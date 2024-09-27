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В Минобороны рассказали об освобожденных за неделю населенных пунктах в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Григоровку и Острое в ДНР за неделю

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что «Южная» группировка войск за неделю освободила населенные пункты Григоровка и Острое в Донецкой народной республике (ДНР).

Было нанесено поражение четырем механизированным, двум мотопехотным, двум пехотным, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригадам ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны, бригаде национальной гвардии и штурмовой бригаде «Лють» полиции Украины.

При этом, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 5140 военнослужащих, два танка и ряд другой техники.

Были уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов.

Также в Минобороны сообщили, что за неделю Вооруженные силы РФ нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По информации российского оборонного ведомства, удары также наносились с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.

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