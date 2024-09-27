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Названа причина возбуждения дела на главу «СИБНК»

ТАСС: дело главы «СИБНК» связано с некачественными беспилотниками для ВС РФ

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Shutterstock

Причиной возбуждения дела против главы проекта «Сибирская навигационная компания» (СИБНК) Владислава Пыльского стали претензии к беспилотникам для нужд армии. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, дело решили возбудить после того, как у представителей Минобороны появились вопросы к качеству двигателей поставляемых дронов.

Пыльского арестовали 27 сентября по делу о мошенничестве. В случае обвинительного приговора по этой статье наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. Также предусмотрен крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения.

По версии следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в войска Вооружённых сил РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.

На средства ООО «Сибирская навигационная компания» в размере 164 млн рублей наложен арест.

В начале сентября стало известно, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 годы.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.

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