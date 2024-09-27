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В ФРГ встревожены уничтожением немецких танков на Украине

FR: российские войска уничтожили большое количество западной техники на Украине

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Телеграм-канал «Военндело»

Вооруженные силы России уничтожили огромное количество западной техники, переданной Украине. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Танковые потери украинской армии на фронте растут. Российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и БМП Marder, об этом свидетельствуют новые данные», — говорится в публикации.

Газета пишет, что столь высокие показатели танковых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противоборстве с российской армией «вызывают тревогу».

По тем данным, которые привело издание, за весь период специальной военной операции Украина потеряла около 935 танков и более 6613 боевых машин. Большая часть этой техники была предоставлена Германией.

Незадолго до этого американское агентство Bloomberg выяснило, что поставки оружия ВСУ в следующем году могут оказаться под угрозой по причине нехватки денег у союзников Киева.

Ранее эксперт рассказал, когда закончится конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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