Украинские войска в населенном пункте Цукурино близ Селидово попали в клещи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В настоящий момент российская армия отсекает логистику располагающихся на участке подразделений ВСУ. В Цукурино идут тяжелые бои. Штурмовые действия — также со стороны поселка Горняк.

27 сентября командир российского штурмового взвода с позывным «Азик» рассказал, что Вооруженные силы РФ берут в «клещи» украинские войска в Угледаре, где противник создал один из самых мощных укрепрайонов в Донбассе. Бойцы ВС РФ рассказали военкору, что штурмы на Угледарском направлении проходят почти без потерь для российских войск из-за опытности солдат.

8 сентября сообщалось, что российские войска взяли в «клещи» группировку Вооруженных сил Украины в городе Селидово.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к гражданам Украины.