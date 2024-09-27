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ВСУ попали в клещи под Селидово

ТАСС: группировка ВСУ в Цукурине под Селидово попала в клещи

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские войска в населенном пункте Цукурино близ Селидово попали в клещи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В настоящий момент российская армия отсекает логистику располагающихся на участке подразделений ВСУ. В Цукурино идут тяжелые бои. Штурмовые действия — также со стороны поселка Горняк.

27 сентября командир российского штурмового взвода с позывным «Азик» рассказал, что Вооруженные силы РФ берут в «клещи» украинские войска в Угледаре, где противник создал один из самых мощных укрепрайонов в Донбассе. Бойцы ВС РФ рассказали военкору, что штурмы на Угледарском направлении проходят почти без потерь для российских войск из-за опытности солдат.

8 сентября сообщалось, что российские войска взяли в «клещи» группировку Вооруженных сил Украины в городе Селидово.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к гражданам Украины.

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