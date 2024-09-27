Задержанный в Крыму шпион рассказал о вознаграждении от Украины

Задержанный в Крыму шпион заявил, что работал на украинскую военную разведку за криптовалюту. Об этом говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ России, передает РИА Новости.

«Я выехал на территорию Крыма с целью ведения шпионской деятельности в интересах Украины за вознаграждение», — сказал он на допросе.

По словам мужчины, он установил контакт с военной разведкой Украины в Севастополе. Задержанный отметил, что за время сотрудничества он сумел передать свыше 30 координат и других данных об объектах ВС России, таких как воинские части, средства противовоздушной обороны (ПВО) и корабли.

27 сентября стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух агентов спецслужб Украины, которые передавали данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

12 сентября в Севастополе сотрудники ФСБ задержали 51-летнего местного жителя по подозрению в подготовке к подрыву железнодорожного моста. По версии спецслужб, мужчину в мессенджере завербовал сотрудник СБУ.

Ранее ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов.